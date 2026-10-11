ua en ru
Вс, 11 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Зеленский: РФ ударила по ТЭЦ-5 в Харькове после заявления Трампа об "энергетическом перемирии"

19:57 11.10.2026 Вс
2 мин
aimg Юлия Капитонова
Зеленский: РФ ударила по ТЭЦ-5 в Харькове после заявления Трампа об "энергетическом перемирии" Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

11 октября Россия атаковала ТЭЦ-5 в Харькове - это произошло спустя несколько часов после того, как президент США Дональд Трамп объявил о начале "энергетического перемирия" между Украиной и РФ.

Об этом заявил глава государства Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Telegram.

"Сегодня есть заявление Президента Соединенных Штатов о том, что энергетическое прекращение огня достигнуто. Это хорошая для всех новость, важно, чтобы это стало частью реальности. Украина поддерживает все реальные и надежные форматы прекращения огня и прекращения войны", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, Украина готова не наносить удары по российской энергетике, однако для этого нужна аналогичная готовность России.

Зеленский обратил внимание на то, что недавние действия врага говорят об обратном. Так, 11 октября в украинском небе были российские "шахеды" и авиабомбы. Кроме того, были зафиксированы удары РФ по энергетике.

"Только что был удар по ТЭЦ-5 в городе Харьков, по энергетике в Харькове. Всего за одну эту неделю россияне нанесли более 200 ударов по объектам нашей генерации и передачи электричества в Украине. Еще 17 ударов в неделю было по газовым и по нефтяным объектам здесь, в Украине", - заявил Зеленский.

Кстати, ранее Зеленский заявил, что Украина поддерживает энергетическое прекращение огня с Россией.

Кроме того, он объяснил, когда Украина может остановить удары по российским НПЗ.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир Зеленский Перемирие России и Украины Харьков Война России против Украины
Новости
Украина может прекратить удары по российским НПЗ: Зеленский назвал главное условие
Украина может прекратить удары по российским НПЗ: Зеленский назвал главное условие
Аналитика
Киев, Одесса и Днепр – цель вражеских ударов по энергетике: блиц с Харченко
Дмитрий Олейникжурналист, ведущий YouTube-канала РБК-Украина Киев, Одесса и Днепр – цель вражеских ударов по энергетике: блиц с Харченко