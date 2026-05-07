У Путина выдвинули ультиматум для мирных переговоров с Украиной и США

"Все понимают, в том числе, я бы сказал, и украинские переговорщики, что сейчас Киеву нужно сделать лишь один серьезный шаг, после чего, во-первых, приостановятся военные действия, а, во-вторых, откроются перспективы для серьезного обсуждения перспектив дальнейшего долгосрочного урегулирования", - заявил Ушаков.

Помощник диктатора добавил, что "сейчас ожидается этот шаг от Киева, в частности от Зеленского (президент Украины Владимир Зеленский, - ред.)", а все остальное он назвал "пустой тратой времени".

Коваленко отметил, что заявление Ушакова свидетельствует о признании Россией того, что она не планирует завершать войну, поскольку Украина отказывается выходить со своей земли.

"Что и надо было доказать - никакой мир им не нужен был, только попытка получить плацдарм для дальнейшего наступления без боя. Украина четко заявляла, что не выйдет с собственной земли. Режим Путина похоже вообще не представляет своего существования без войны", - отметил он.

Переговоры между Украиной и РФ

Напомним, в этом году Украина уже провела несколько раундов переговоров со страной-агрессором и США.

Стороны не смогли прийти к согласию относительно самого прекращения огня, поскольку Россия хочет сдачи неоккупированного Донбасса, на что Киев не соглашается.

Ранее глава ОП Кирилл Буданов заявлял, что Украина имеет определенное решение по Донбассу, которое позволит защитить национальные интересы. Он добавил, что территории Донецкой и Луганской областей не станут предметом торгов, а любые шаги в этом направлении будут удовлетворять прежде всего украинцев.