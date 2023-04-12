Ермак после видео казни военного: России не должно быть в Совбезе ООН. Это абсурд

Пребывание страны-агрессора Россия в составе Совбеза ООН является абсурдом, особенно после того, как мир узнал о жестокой казни украинского бойца оккупантами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака .

"России не должно быть в Совбезе ООН. Террористическая страна не должна председательствовать в Совбезе, не может иметь права вето. Это абсурд", - написал он.

Казнь украинского военнопленного

В сети появилось видео жестокой казни россиянами украинского защитника, на котором они отрезали ему голову. СБУ приступила к расследованию жестокого убийства украинского бойца.

На видео уже отреагировал президент Владимир Зеленский и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.