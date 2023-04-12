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Ермак после видео казни военного: России не должно быть в Совбезе ООН. Это абсурд

Новина українською →
Среда 12 апреля 2023 12:22
Ермак после видео казни военного: России не должно быть в Совбезе ООН. Это абсурд Фото: руководитель Офиса президента Андрей Ермак (president.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Пребывание страны-агрессора Россия в составе Совбеза ООН является абсурдом, особенно после того, как мир узнал о жестокой казни украинского бойца оккупантами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

"России не должно быть в Совбезе ООН. Террористическая страна не должна председательствовать в Совбезе, не может иметь права вето. Это абсурд", - написал он.

Казнь украинского военнопленного

В сети появилось видео жестокой казни россиянами украинского защитника, на котором они отрезали ему голову. СБУ приступила к расследованию жестокого убийства украинского бойца.

На видео уже отреагировал президент Владимир Зеленский и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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Андрей Ермак ООН
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