Трамп продлил санкции против России

Напомним, президент США Дональд Трамп утвердил продление на год санкций против России, которые были введены из-за вторжения в Украину.

В указе американского президента отмечается, что действия и политика России "продолжают представлять необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов".

Ранее мы сообщали, что в Кремле рассчитывают, что США отменят антироссийские санкции. Там заявляют, что отмена санкций против России отвечает интересам США, поэтому Вашингтон в конце концов их отменит, ведь американскому бизнесу невыгодны эти ограничения.

По словам спецпредставителя Кремля Кирилла Дмитриева, ограничения уже обошлись американскому бизнесу в более 300 миллиардов долларов потерь.

Он считает, что прекращение санкционной политики откроет путь к реализации совместных проектов, потенциал которых оценивает в 14 триллионов долларов.