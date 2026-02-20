RU

У Путина отреагировали на решение Трампа продлить санкции против России

Фото: спикер Кремля Дмитрий Песков (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Кремле назвали "автоматическим" решение президента США Дональда Трампа продлить на год санкции против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Кремля Дмитрия Пескова, которого цитируют российские СМИ.

Читайте также: У Путина провоцируют Трампа на снятие санкций с РФ, обещая проекты на триллионы долларов

Песков заявил, что продление на год санкций США против России стало "автоматическим решением".

Он также отметил, что Москва не имеет завышенных ожиданий в контексте переговоров по "украинскому урегулированию".

"Переговорный процесс, как мы говорили неоднократно, сложный и растянутый по времени", - сказал представитель российского диктатора.

 

Трамп продлил санкции против России

Напомним, президент США Дональд Трамп утвердил продление на год санкций против России, которые были введены из-за вторжения в Украину.

В указе американского президента отмечается, что действия и политика России "продолжают представлять необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов".

Ранее мы сообщали, что в Кремле рассчитывают, что США отменят антироссийские санкции. Там заявляют, что отмена санкций против России отвечает интересам США, поэтому Вашингтон в конце концов их отменит, ведь американскому бизнесу невыгодны эти ограничения.

По словам спецпредставителя Кремля Кирилла Дмитриева, ограничения уже обошлись американскому бизнесу в более 300 миллиардов долларов потерь.

Он считает, что прекращение санкционной политики откроет путь к реализации совместных проектов, потенциал которых оценивает в 14 триллионов долларов.

