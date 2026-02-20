Трамп продовжив санкції проти Росії

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп затвердив продовження на рік санкцій проти Росії, які були введені через вторгнення в Україну.

В указі американського президента наголошується, що дії і політика Росії "продовжують становити незвичайну і надзвичайну загрозу національній безпеці та зовнішній політиці Сполучених Штатів".

Раніше ми повідомляли, що у Кремлі розраховують, що США скасують антиросійські санкції. Там заявляють, що відміна санкцій проти Росії відповідає інтересам США, тому Вашингтон врешті-решт їх скасує, адже американському бізнесу невигідні ці обмеження.

За словами спецпредставника Кремля Кирила Дмитрієва, обмеження вже обійшлися американському бізнесу у понад 300 мільярдів доларів втрат.

Він вважає, що припинення санкційної політики відкриє шлях до реалізації спільних проєктів, потенціал яких оцінює в 14 трильйонів доларів.