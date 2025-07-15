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В Кремле отреагировали на угрозы Трампа по санкциям: ждут решения Путина

Вторник 15 июля 2025 13:13
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В Кремле отреагировали на угрозы Трампа по санкциям: ждут решения Путина Фото: Дмитрий Песков, спикер Кремля (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

В России прокомментировали заявление президента США Дональда Трампа, который пригрозил ввести жесткие санкции против Москвы, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский ТАСС.

Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков признал серьезность заявлений американского лидера, однако отметил, что официальная позиция Кремля будет озвучена позже.

"Заявление президента США - весьма серьезное. Что-то в нем адресовано лично президенту Путину. Нам, безусловно, нужно время для анализа сказанного в Вашингтоне. И если и когда президент Путин посчитает необходимым, он это обязательно прокомментирует. Я не хотел бы забегать вперед, поэтому давайте дождемся решения Путина, будет ли он комментировать это сам", - сообщил Песков.

В то же время в Кремле раскритиковали реакцию Киева на инициативу со стороны Трампа. Песков заявляет, что "украинские власти воспринимают эту ситуацию не как шанс для мира".

Пресс-секретарь Путина также сообщил, что Москва якобы ждет предложений Киева о проведении третьего раунда мирных переговоров.

Изменение подходов Трампа в отношении России

Напомним, вчера президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован российским диктатором Владимиром Путиным из-за отсутствия прогресса в мирных договоренностях по войне в Украине.

Он пригрозил, если стороны не достигнут соглашения в течение 50 дней, США введут новые вторичные тарифы.

Еще ранее Трамп заявил, что Путин "втирает ему полную чушь" и добавил, что "очень серьезно рассматривает" санкционный законопроект, предложенный сенатором Линдси Грэмом. Документ предусматривает введение импортных пошлин в размере 500% для стран, закупающих российские нефть, бензин или нефтехимию.

Глава Белого дома также пообещал Путину "сюрприз".

Подробнее об изменениях в отношении Трампа к Путину и России, - читайте в нашем авторском материале.

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