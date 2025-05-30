США могут ввести 500% пошлины для покупателей российской нефти, - сенатор
Соединенные Штаты Америки могут ввести пошлины в 500% для стран, которые покупают российскую нефть, бензин или нефтехимию. В частности, это касается Индии и Китая.
Об этом заявил сенатор США от Демократической партии Ричард Блюменталь во время пресс-конференции в Киеве, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Мы Украина".
"Ответ Сената США будет четким и однозначным - пошлины в 500% для всех, кто покупает российскую нефть, бензин или нефтехимию. Пошлины в 500% на Индию, на Китай, который покупает 70% этих товаров, и всех, кто их покупает", - сказал Блюменталь.
Сенатор добавил, что он "был чрезвычайно вдохновлен поддержкой, которую мы получили от наших европейских союзников".
"Они герои, потому что они сказали: "Вперед, принимайте закон о санкциях", даже если они продолжают импортировать определенную долю от общего объема, возможно, 10-14%. И как сказал сенатор Грэм, мы будем общаться с этими союзниками. Отсюда мы отправляемся в Париж, чтобы поговорить с тамошним высшим руководством. Но это должен быть единый подход", - отметил Блюменталь.
Санкции США против России
Напомним, в апреле сенаторы от Республиканской партии Линдси Грэм и Демократической партии Ричард Блюменталь представили законопроект о введении жестких санкций против России.
Эти санкции будут введены, если Россия откажется вести добросовестные переговоры о прочном мире с Украиной или прибегнет к другим усилиям, включая военное вторжение, которые подорвут суверенитет Украины после заключения мира. Закон также устанавливает 500%-ный тариф на импортируемые товары из стран, которые покупают российскую нефть, газ, уран и другие продукты.
По словам Грэма, Сенат США уже на следующей неделе может начать рассмотрение законопроекта о жестких санкциях против России.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.