У Кремлі відреагували на погрози Трампа щодо санкцій: чекають рішення Путіна

У Росії прокоментували заяву президента США Дональда Трампа, який пригрозив запровадити жорсткі санкції проти Москви, якщо протягом 50 днів не буде досягнуто мирної угоди з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський ТАС.

Прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков визнав серйозність заяв американського лідера, однак зазначив, що офіційна позиція Кремля буде озвучена згодом.

"Заява президента США - вельми серйозна. Щось у ній адресоване особисто президенту Путіну. Нам, безумовно, потрібно час для аналізу сказаного у Вашингтоні. І якщо і коли президент Путін вважатиме за необхідне, він це обов’язково прокоментує. Я не хотів би забігати наперед, тож давайте дочекаємося рішення Путіна, чи коментуватиме він це сам", - повідомив Пєсков.

Водночас у Кремлі розкритикували реакцію Києва на ініціативу з боку Трампа. Пєсков заявляє, що "українська влада сприймає цю ситуацію не як шанс для миру".

Прессекретар Путіна також повідомив, що Москва нібито чекає пропозицій Києва щодо проведення третього раунду мирних переговорів.