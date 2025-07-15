У Кремлі відреагували на погрози Трампа щодо санкцій: чекають рішення Путіна
У Росії прокоментували заяву президента США Дональда Трампа, який пригрозив запровадити жорсткі санкції проти Москви, якщо протягом 50 днів не буде досягнуто мирної угоди з Україною.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський ТАС.
Прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков визнав серйозність заяв американського лідера, однак зазначив, що офіційна позиція Кремля буде озвучена згодом.
"Заява президента США - вельми серйозна. Щось у ній адресоване особисто президенту Путіну. Нам, безумовно, потрібно час для аналізу сказаного у Вашингтоні. І якщо і коли президент Путін вважатиме за необхідне, він це обов’язково прокоментує. Я не хотів би забігати наперед, тож давайте дочекаємося рішення Путіна, чи коментуватиме він це сам", - повідомив Пєсков.
Водночас у Кремлі розкритикували реакцію Києва на ініціативу з боку Трампа. Пєсков заявляє, що "українська влада сприймає цю ситуацію не як шанс для миру".
Прессекретар Путіна також повідомив, що Москва нібито чекає пропозицій Києва щодо проведення третього раунду мирних переговорів.
Зміна підходів Трампа щодо Росії
Нагадаємо, вчора президент США Дональд Трамп заявив, що розчарований російським диктатором Володимиром Путіним через відсутність прогресу у мирних домовленостях щодо війни в Україні.
Він пригрозив, якщо сторони не досягнуть угоди протягом 50 днів, США запровадять нові вторинні тарифи.
Ще раніше Трамп заявив, що Путін "втирає йому повну нісенітницю" та додав, що "дуже серйозно розглядає" санкційний законопроєкт, запропонований сенатором Ліндсі Гремом. Документ передбачає запровадження імпортних мит у розмірі 500% для країн, що закуповують російські нафту, бензин або нафтохімію.
Глава Білого дому також пообіцяв Путіну "сюрприз".
Детальніше про зміни у ставленні Трампа до Путіна та Росії, - читайте у нашому авторському матеріалі.
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