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Reuters писало об идее перемирия в воздухе от Украины и США: что об этом говорит Кремль

20:40 26.07.2026 Вс
2 мин
Песков сделал неоднозначное заявление
aimg Сергей Козачук
Reuters писало об идее перемирия в воздухе от Украины и США: что об этом говорит Кремль Фото: спикер Кремля Дмитрий Песков (Getty Images)
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В Кремле считают "преждевременными" любые комментарии относительно информации об обсуждении между США и Украиной возможного прекращения воздушных атак.

Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Что заявили в Москве

Спикер Кремля назвал публикации в медиа о возможном соглашении о прекращении атак с воздуха только "газетными сообщениями".

По его словам, реакция России на любую новую мирную инициативу будет зависеть от того, отвечает ли она ее интересам.

"Мы слышали заявления о том, что могут быть возможны некоторые новые формулы. Нам еще нужно узнать о них больше", - добавил Песков.

Кроме того, в Кремле подтвердили, что продолжают поддерживать каналы диалога с американскими переговорщиками.

Контекст мирных инициатив

Ранее источники Reuters сообщили, что украинские и американские чиновники обсуждали предложение о так называемом "прекращении огня в воздухе".

Мирная инициатива предполагает взаимное прекращение ракетных ударов и атак беспилотниками. Ожидается, что предложение может быть представлено Москве для возобновления мирного процесса.

Некоторые чиновники считают, что существенное давление на российскую экономику из-за регулярных ударов украинских дронов и ракет по критическим объектам может смягчить позицию Кремля.

Также известно, что на этой неделе президент Украины Владимир Зеленский обсудил перспективы возобновления переговоров с представителями США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером.

Уже во вторник украинский лидер должен встретиться с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне.

Заявление Путина о войне

Напомним, что российский диктатор продолжает настаивать на своих условиях и искать оправдание для дальнейшей агрессии. Недавно Путин снова возразил, что начал войну против Украины, переводя вину на Запад.

Как отмечают аналитики ISW, Кремль также манипулирует любыми внешними риториками. В частности, Путин использовал призыв Казахстана о заморозке войны в собственных целях, чтобы в очередной раз отвергнуть идею остановки боевых действий по линии фронта и обосновать продолжение конфликта.

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