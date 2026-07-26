Путин использовал призыв Казахстана о заморозке войны в собственных целях, - ISW

Путин, по всей вероятности, использовал встречу с президентом Казахстана, чтобы оправдать продолжение войны против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW) .

Что предложил Токаев

Российский диктатор Владимир Путин встретился с президентом Казахстана Касимом-Жомартом Токаевым в Омске на российско-казахстанском форуме межрегионального сотрудничества 25 июля.

Во время встречи Токаев заявил, что многим сложно понять происхождение российской войны в Украине, и призвал Москву и Киев заморозить линию фронта и вернуться к переговорам в стамбульском формате.

В открытой части встречи Путин на эти слова не ответил.

Ответ Кремля

Позже спикер Кремля Дмитрий Песков утверждал, что Путин подробно рассказал Токаеву о войне и сказал, что заморозить нынешнюю линию фронта невозможно - Россия, мол, "должна достичь своих целей на поле боя".

Песков также повторил стандартный тезис Кремля: боевые действия могут прекратиться "до конца сегодняшнего дня", если Украина "примет соответствующие решения".

В ISW напоминают: российские чиновники постоянно призывают Украину капитулировать перед максималистскими требованиями Москвы.

Они включают в себя передачу всех Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей еще до начала мирных переговоров - которые к тому же не гарантированно приведут к содержательному мирному соглашению.

Кому действительно адресован сигнал

Аналитики обращают внимание на фон, на котором прозвучал отказ: Путин сталкивается со снижением рейтингов одобрения и доверия, растущей экономикой и ростом потерь за минимальные достижения в Украине - при том, что ведет войну в основном так же, как и с 2022 года.

По оценке ISW, Кремль продолжает сигнализировать россиянам, что они должны быть готовы нести расходы на продолжительную войну против Украины. Встреча Путина с Токаевым, вероятно, стала для Москвы удобной платформой, чтобы в который раз напомнить россиянам это оправдание.