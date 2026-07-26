Reuters писало про ідею перемирʼя в повітрі від України та США: що про це каже Кремль

У Кремлі вважають "передчасними" будь-які коментарі щодо інформації про обговорення між США та Україною можливого припинення повітряних атак.

Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Що заявили у Москві

Речник Кремля назвав публікації в медіа про можливу угоду щодо припинення атак із повітря лише "газетними повідомленнями".

За його словами, реакція Росії на будь-яку нову мирну ініціативу залежатиме від того, чи відповідає вона її інтересам.

"Ми чули заяви про те, що можуть бути можливі деякі нові формули. Нам ще потрібно дізнатися про них більше", - додав Пєсков.

Окрім цього, у Кремлі підтвердили, що продовжують підтримувати канали діалогу з американськими переговірниками.

Контекст мирних ініціатив

Раніше джерела Reuters повідомили, що українські та американські посадовці обговорювали пропозицію про так зване "припинення вогню в повітрі".

Мирна ініціатива передбачає взаємне припинення ракетних ударів та атак безпілотниками. Очікується, що пропозицію можуть представити Москві для відновлення мирного процесу.

Деякі чиновники вважають, що суттєвий тиск на російську економіку через регулярні удари українських дронів та ракет по критичних об'єктах може пом'якшити позицію Кремля.

Також відомо, що цього тижня президент України Володимир Зеленський обговорив перспективи відновлення переговорів із представниками США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером.

Вже у вівторок український лідер має зустрітися з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні.