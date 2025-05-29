У Путина ответили на требование Сибиги немедленно передать "меморандум" о перемирии

Российский "меморандум"

Напомним, первый раунд переговоров Украины и РФ состоялся в Стамбуле 16 мая. Украина заявляла, что главной темой будет прекращение огня, но россияне не согласились на перемирие. Тогда в российской делегации заявили, что стороны должны письменно представить свои видения прекращения огня.

Позже диктатор Владимир Путин сказал, что Кремль готовит так называемый "меморандум" относительно будущего мирного договора.

В Украине скептически отнеслись к "меморандуму" России. Президент Владимир Зеленский говорил, что Украина почитает предложения Москвы и тогда ответит на них.

Вчера, 28 мая, глава российского МИД Лавров заявил, РФ предложила Украине провести второй раунд переговоров 2 июня в Стамбуле, где представит свой "меморандум".

Зато министр обороны Рустем Умеров сообщил, что Украина передала свои предложения о прекращении огня Москве. А глава МИД Украины Сибига призвал Россию немедленно передать "меморандум".

Больше о российском "меморандуме" и возможном новом раунде переговоров - в материале РБК-Украина.

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