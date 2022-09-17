Застосування ядерної або хімічної зброї. Байден застеріг Путіна від ескалації війни в Україні
У випадку застосування ядерної або хімічної зброї в Україні на Росію чекатимуть серйозні наслідки. Водночас очільник Кремля Володимир Путін і його оточення стануть найбільшими вигнанцями в світі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю президента США Джо Байдена CBS Evening News.
Так, американський лідер прокоментував запитання журналіста щодо можливості РФ застосувати зброю масового ураження.
"Не робіть цього. Не робіть. Не робіть. Це змінить гримасу війни (в Україні - ред.) на щось, чого не було з часів Другої світової", - сказав Байден.
Він не уточнив конкретних кроків, які США застосують у відповідь. Проте, зауважив, що "наслідки" для Росії, безумовно будуть.
"Це матиме наслідки. Вони (Путін і його режим - ред.) стануть найбільшими вигнанцями у світі, ніж будь-коли. І залежно від масштабу того, що вони зроблять, буде визначена відповідь", - додав глава Білого дому.
Нагадаємо, у Пентагоні раніше прогнозували адекватну реакцію світової спільноти на застосування Росією хімічної чи біологічної зброї в Україні.
До слова, Сполучені Штати виступають за ліквідацію ядерної зброї у світі. Однак визнають, що є певні фактори, які заважають досягненню цієї мети.
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