ua en ru
Вт, 06 мая News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

У Путина снова заговорили о "перемирии": что придумали теперь

Вторник 06 мая 2025 14:20
UA EN RU
У Путина снова заговорили о "перемирии": что придумали теперь Фото: Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента Российской Федерации (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Предложение российского диктатора Владимира Путина о так называемом "перемирии" по случаю "Дня победы" остается актуальным, но от Киева якобы не было сигнала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера диктатора Дмитрия Пескова, которого цитирует "Интерфакс".

"Понятно, что инициатива Путина о временном перемирии на "праздничные дни" является актуальной... Огонь будет прекращен. Но в случае, если взаимности со стороны Киева не будет, и будут продолжаться попытки нанесения ударов, то сразу же будет "ответка", - заявил Песков.

Секретарь Путина также пожаловался на то, что в Кремле якобы не слышали из Киева "ни одного заявления" о готовности присоединиться к "праздничному перемирию".

Российские "перемирия"

Последние месяцы Соединенные Штаты Америки (США) поддерживают отдельные диалоги с Украиной и Россией с целью урегулирования полномасштабной войны. Во время переговоров с Киевом Вашингтон предложил введение полного прекращения огня, что украинская сторона сразу поддержала. Зато в Кремле начали ныть и выдвигать собственные условия.

После этого страна-террорист России инициировала ряд так называемых "перемирий", которые ни разу не придерживалась. 28 апреля Путин объявил о временном "перемирии" с 8 по 11 мая, аргументируя это "гуманитарными причинами". Комментируя это, президент Владимир Зеленский заявил, что страна готова к прекращению огня "хоть с сегодняшнего дня", но в случае, если РФ готова делать зеркальные шаги.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Песков
NEWS
"Перехватили инициативу": Сырский рассказал о боях под Покровском
"Перехватили инициативу": Сырский рассказал о боях под Покровском
DAILY
Время Мерца. Станет ли новый немецкий канцлер лидером Европы и чего ждать Украине
Милан Лелич, Роман Кот Время Мерца. Станет ли новый немецкий канцлер лидером Европы и чего ждать Украине