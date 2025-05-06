У Путина снова заговорили о "перемирии": что придумали теперь

Предложение российского диктатора Владимира Путина о так называемом "перемирии" по случаю "Дня победы" остается актуальным, но от Киева якобы не было сигнала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера диктатора Дмитрия Пескова, которого цитирует "Интерфакс".

"Понятно, что инициатива Путина о временном перемирии на "праздничные дни" является актуальной... Огонь будет прекращен. Но в случае, если взаимности со стороны Киева не будет, и будут продолжаться попытки нанесения ударов, то сразу же будет "ответка", - заявил Песков. Секретарь Путина также пожаловался на то, что в Кремле якобы не слышали из Киева "ни одного заявления" о готовности присоединиться к "праздничному перемирию".