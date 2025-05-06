У Путіна знову заговорили про "перемир'я": що вигадали тепер

Пропозиція російського диктатора Володимира Путіна щодо так званого "перемир'я" з нагоди "Дня перемоги" залишається актуальною, але від Києва нібито не було сигналу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника диктатора Дмитра Пєскова, якого цитує "Интерфакс".

"Зрозуміло, що ініціатива Путіна про тимчасове перемир'я на "святкові дні" є актуальною... Вогонь буде припинено. Але в разі, якщо взаємності з боку Києва не буде, і триватимуть спроби нанесення ударів, то відразу ж буде "відповідь", - заявив Пєсков. Секретар Путіна також пожалівся на те, що у Кремлі нібито не чули з Києва "жодної заяви" щодо готовності приєднатись до "святкового перемир'я".