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У Путина рассказали, когда "определят" дату новых переговоров с Украиной

Москва, Четверг 26 июня 2025 16:07
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У Путина рассказали, когда "определят" дату новых переговоров с Украиной Фото: Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Кремле хотят, чтобы дата третьего раунда переговоров с Украиной была определена после завершения обменов пленными.

Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

По его словам, сейчас Украина и Россия занимаются выполнением тех гуманитарных договоренностей, которое были достигнуты во время второго раунда переговоров в Стамбуле.

"После того, как будут завершены все процедуры, о которых было договорено, обменные, настанет очередь определиться с датами проведения третьего тура", - добавил Песков.

Предложения России о переговорах

Напомним, ранее российский диктатор Владимир Путин заявлял, что его дипломаты якобы обсуждают с представителями Украины новый раунд переговоров в Стамбуле. Он может состояться "после 22 июня".

Также представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявляла, что российская делегация готова к переговорам с Украиной после 22 июня.

В то же время источник РБК-Украина во власти подчеркнул, что содержания для новой встречи с россиянами в Стамбуле пока нет.

При этом собеседник издания подчеркнул, что первые два раунда переговоров в Стамбуле были пустыми.

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