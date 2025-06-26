У Путина рассказали, когда "определят" дату новых переговоров с Украиной
В Кремле хотят, чтобы дата третьего раунда переговоров с Украиной была определена после завершения обменов пленными.
Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.
По его словам, сейчас Украина и Россия занимаются выполнением тех гуманитарных договоренностей, которое были достигнуты во время второго раунда переговоров в Стамбуле.
"После того, как будут завершены все процедуры, о которых было договорено, обменные, настанет очередь определиться с датами проведения третьего тура", - добавил Песков.
Предложения России о переговорах
Напомним, ранее российский диктатор Владимир Путин заявлял, что его дипломаты якобы обсуждают с представителями Украины новый раунд переговоров в Стамбуле. Он может состояться "после 22 июня".
Также представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявляла, что российская делегация готова к переговорам с Украиной после 22 июня.
В то же время источник РБК-Украина во власти подчеркнул, что содержания для новой встречи с россиянами в Стамбуле пока нет.
При этом собеседник издания подчеркнул, что первые два раунда переговоров в Стамбуле были пустыми.
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