У Путина цинично назвали "порцией страшилок" беспокойство Литвы

Приспешник российского диктатора Владимира Путина "прошёлся" по заявлению президента Литвы Гитанаса Науседы о возможной агрессии России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря главы Кремля Дмитрия Пескова росСМИ.
Песков назвал "порцией страшилок" опасения Литвы по поводу планов атак РФ на инфраструктуру стран Балтии.
Также пресс-секретарь диктатора набросился на Латвию из-за якобы "политики ненависти ко всему российскому". Вроде бы это в Латвии происходит постоянно и "вызывает неприятие" России.
"Прибалтика пугает население "российской угрозой", чтобы подтянуть в регион больше инфраструктуры НАТО", - нагло заявил Песков.
Еще Песков упомянул о войне России против Украины в контексте посредничества США.
"Через каналы общения Кремль получил сигналы, что США готовы продолжить работу на украинском треке после урегулирования вокруг Ирана", - добавил он.
И назвал ситуацию в зоне Персидского залива находящейся в фазе деградации.
Ранее Науседа заявил, что Литва располагает разведданными о новых агрессивных планах России. Путин все еще хочет проверить единство НАТО.
Напомним, Песков в начале июля говорил, что российская "СВО" якобы поначалу планировалась как операция. Однако это уже настоящая война из-за вмешательства Запада.
Также Россия якобы обдумывает заявление президента США Дональда Трампа о потенциальном закрытии неба над Украиной. Песков добавил, что до сих пор не слышал ничего подобного.