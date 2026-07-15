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У Путина цинично назвали "порцией страшилок" беспокойство Литвы

16:25 15.07.2026 Ср
2 мин
Россия пренебрежительно отреагировала на опасения Литвы
aimg Елена Бджола
Фото: пресс-cекретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков (Getty Images)

Приспешник российского диктатора Владимира Путина "прошёлся" по заявлению президента Литвы Гитанаса Науседы о возможной агрессии России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря главы Кремля Дмитрия Пескова росСМИ.

Песков посмеялся над странами Балтии.

Песков назвал "порцией страшилок" опасения Литвы по поводу планов атак РФ на инфраструктуру стран Балтии.

Также пресс-секретарь диктатора набросился на Латвию из-за якобы "политики ненависти ко всему российскому". Вроде бы это в Латвии происходит постоянно и "вызывает неприятие" России.

"Прибалтика пугает население "российской угрозой", чтобы подтянуть в регион больше инфраструктуры НАТО", - нагло заявил Песков.

Война в Украине

Еще Песков упомянул о войне России против Украины в контексте посредничества США.

"Через каналы общения Кремль получил сигналы, что США готовы продолжить работу на украинском треке после урегулирования вокруг Ирана", - добавил он.

И назвал ситуацию в зоне Персидского залива находящейся в фазе деградации.

Ранее Науседа заявил, что Литва располагает разведданными о новых агрессивных планах России. Путин все еще хочет проверить единство НАТО.

Напомним, Песков в начале июля говорил, что российская "СВО" якобы поначалу планировалась как операция. Однако это уже настоящая война из-за вмешательства Запада.

Также Россия якобы обдумывает заявление президента США Дональда Трампа о потенциальном закрытии неба над Украиной. Песков добавил, что до сих пор не слышал ничего подобного.

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