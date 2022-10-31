У Путина еще не придумали "условия" для возвращения к "зерновому соглашению"

Россия пока не может сформулировать конкретные условия для возможного продолжения работы зерновой сделки.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС .

"Не готов пока ответить на этот вопрос, он непростой", - сказал представитель Кремля. При этом он заметил, что по зерновой сделке контакты между сторонами продолжаются.

Он также заявил, что в условиях, когда Россия говорит о невозможности гарантировать безопасность судоходства в указанных районах, такая сделка вряд ли реализуема, и она приобретает иной характер: гораздо более рискованный, опасный и негарантированный.