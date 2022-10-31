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У Путина еще не придумали "условия" для возвращения к "зерновому соглашению"

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Москва, Понедельник 31 октября 2022 13:39
У Путина еще не придумали "условия" для возвращения к "зерновому соглашению" Фото: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Россия пока не может сформулировать конкретные условия для возможного продолжения работы зерновой сделки.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

"Не готов пока ответить на этот вопрос, он непростой", - сказал представитель Кремля. При этом он заметил, что по зерновой сделке контакты между сторонами продолжаются.

Он также заявил, что в условиях, когда Россия говорит о невозможности гарантировать безопасность судоходства в указанных районах, такая сделка вряд ли реализуема, и она приобретает иной характер: гораздо более рискованный, опасный и негарантированный.

Напомним, ранее Россия заявила о своем выходе из "зернового соглашения" якобы из-за "атаки Украины на корабли Черноморского флота с помощью беспилотников".

При этом ООН, Турция и Украина согласовали план перемещения 16 судов по "зерновому коридору" и предупредили об этом Россию. Сегодня из украинских портов вышли 12 судов с продовольствием.

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