ua ru
Пн, 31 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Путіна ще не вигадали "умови" для повернення до "зернової угоди"

Новость на русском →
Москва, Понеділок 31 жовтня 2022 13:39
У Путіна ще не вигадали "умови" для повернення до "зернової угоди" Фото: прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Росія поки що не може сформулювати конкретні умови для можливого продовження роботи зернових угод.

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

"Не готовий поки що відповісти на це питання, воно непросте", - сказав представник Кремля. При цьому він зауважив, що щодо зернової угоди контакти між сторонами продовжуються.

Він також заявив, що в умовах, коли Росія говорить про неможливість гарантувати безпеку судноплавства у зазначених районах, така угода навряд чи реалізована, і вона набуває іншого характеру: набагато ризикованіший, небезпечніший і негарантований.

Нагадаємо, раніше Росія заявила про свій вихід із "зернової угоди" нібито через "атаку України на кораблі Чорноморського флоту за допомогою безпілотників".

При цьому ООН, Туреччина та Україна погодили план переміщення 16 суден "зерновим коридором" і попередили про це Росію. Сьогодні з українських портів вийшли 12 суден із продовольством.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Пєсков Кремль Російська Федерація Вторгнення Росії до України
NEWS
Росія зранку завдала масованого удару по Україні: усі актуальні подробиці
Росія зранку завдала масованого удару по Україні: усі актуальні подробиці
DAILY
Знову за старе. Росія відкрила "зерновий фронт" та загрожує експорту з України
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Знову за старе. Росія відкрила "зерновий фронт" та загрожує експорту з України