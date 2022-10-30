Украина, Турция и ООН согласовали проход 16 судов по "зерновому коридору"
Фото: Украина, Турция и ООН согласовали проход 16 судов по "зерновому коридору" (facebook.com/MinInfra.UA)
Организация Объединенных Наций, Турция и Украина согласовали план перемещения 16 судов по "зерновому коридору". Стороны предупредили Россию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Совместного координационного центра в Стамбуле.
Соответствующий график утвердили на понедельник, 31 октября.
В СКЦ также отметили, что три делегации согласились провести инспекции для 40 судов, которые готовятся к отправке.
Напомним, 29 октября Россия заявила о своем выходе из "зерновой сделки" якобы из-за "атаки Украины на корабли Черноморского флота при помощи БПЛА".
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