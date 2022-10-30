Фото: Украина, Турция и ООН согласовали проход 16 судов по "зерновому коридору" (facebook.com/MinInfra.UA)

Организация Объединенных Наций, Турция и Украина согласовали план перемещения 16 судов по "зерновому коридору". Стороны предупредили Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Совместного координационного центра в Стамбуле.

Соответствующий график утвердили на понедельник, 31 октября. В СКЦ также отметили, что три делегации согласились провести инспекции для 40 судов, которые готовятся к отправке.