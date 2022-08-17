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Кримський міст має бути знищений, - Подоляк

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Україна, Середа 17 серпня 2022 09:09
Кримський міст має бути знищений, - Подоляк Фото: радник керівника офісу президента Михайло Подоляк (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк дав зрозуміти, що Україна розглядає Кримський міст, що з'єднує окупований півострів з материковою частиною Росії, як законну військову мету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням заяву Подоляка в інтерв'ю виданню The Guardian.

"Це незаконне будівництво і основні ворота для постачання російської армії в Криму. Такі об'єкти повинні бути знищені", - сказав він.

Нагадаємо, 16 серпня на Кримському мосту зафіксували новий рекорд трафіку. По мосту в обидві сторони проїхало 38,3 тисячі автомобілів.

Це сталося після того, як у тимчасово окупованому Криму прогриміли вибухи. У Джанкойському районі детонувало сховище боєприпасів. На військовій авіабазі біля Сімферополя також пролунало кілька вибухів.

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Крымский мост
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