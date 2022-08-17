Кримський міст має бути знищений, - Подоляк

Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк дав зрозуміти, що Україна розглядає Кримський міст, що з'єднує окупований півострів з материковою частиною Росії, як законну військову мету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням заяву Подоляка в інтерв'ю виданню The Guardian.

"Це незаконне будівництво і основні ворота для постачання російської армії в Криму. Такі об'єкти повинні бути знищені", - сказав він.