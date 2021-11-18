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У Путіна вважають, що вирішення конфлікту на Донбасі силовим шляхом призведе до катастрофи

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Москва, Четвер 18 листопада 2021 20:49
У Путіна вважають, що вирішення конфлікту на Донбасі силовим шляхом призведе до катастрофи Фото: прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков (kremlin ru)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У президента Росії Володимира Путіна заявили, що спроба вирішити конфлікт на Донбасі із застосуванням сили призведе до чергової катастрофи. Також представник Кремля стверджує, що НАТО нібито "накачує" Україну зброєю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

Зазначається, що таку заяву зробив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков в ефірі одного з російських телеканалів.

За його словами, в умовах непереборних протиріч щодо Мінських угод в Україні нібито з'явилися "гарячі голови", які закликають розв'язувати проблему Донбасу силовими методами.

"Тобто зробити ще один крок у бік чергової катастрофи", - додав Пєсков.

Він також заявив, що Україна нібито накачується натовськими озброєннями.

Нагадаємо, раніше Пєсков заперечував наявність російських військ на Донбасі, заявляючи, що Україна повинна сама розібратися в конфлікті.

Зазначимо, напередодні президент Європейської Комісії Урсула фон дер Ляйен заявила, що Росія повинна взяти на себе відповідальність за припинення конфлікту на Донбасі.

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