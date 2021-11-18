У Путіна вважають, що вирішення конфлікту на Донбасі силовим шляхом призведе до катастрофи

У президента Росії Володимира Путіна заявили, що спроба вирішити конфлікт на Донбасі із застосуванням сили призведе до чергової катастрофи. Також представник Кремля стверджує, що НАТО нібито "накачує" Україну зброєю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

Зазначається, що таку заяву зробив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков в ефірі одного з російських телеканалів. За його словами, в умовах непереборних протиріч щодо Мінських угод в Україні нібито з'явилися "гарячі голови", які закликають розв'язувати проблему Донбасу силовими методами. "Тобто зробити ще один крок у бік чергової катастрофи", - додав Пєсков. Він також заявив, що Україна нібито накачується натовськими озброєннями.