ЄС закликав Росію взяти на себе відповідальність як сторона конфлікту на Донбасі

Президент Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Росія має взяти на себе відповідальність за припинення конфлікту на Донбасі. Вона зазначила, що ЄС підтримує позицію України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Єврокомісії під час виступу на саміті.

"Ми закликаємо Росію взяти на себе відповідальність як сторона конфлікту. Що стосується Кримської платформи - ми направили наших співробітників на південний Схід України, щоб вони самі побачили, яка допомога потрібна", - сказала вона.