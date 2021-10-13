У Кремлі заперечують наявність військ РФ на Донбасі: Україна сама має розібратися
У президента Росії Володимира Путіна продовжують заперечувати наявність російських військ на Донбасі. У Кремлі стверджують, що Україна сама повинна розібратися в ситуації з конфліктом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.
Повідомляється, що таким чином прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков відповів на заклики лідерів Євросоюзу до Росії визнати свою відповідальність в якості сторони конфлікту на Донбасі.
"Ніяких наших військових підрозділів на території південного сходу України не було і немає. Україна в першу чергу повинна сама розібратися зі станом справ на південному сході, а зробити це можна тільки шляхом імплементації мінського комплексу заходів", - додав Пєсков.
Нагадаємо, напередодні президент Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Росія повинна взяти на себе відповідальність за припинення конфлікту на Донбасі.