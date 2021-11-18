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У Путина считают, что решение конфликта на Донбассе силовым путем приведет к катастрофе

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Москва, Четверг 18 ноября 2021 20:49
У Путина считают, что решение конфликта на Донбассе силовым путем приведет к катастрофе Фото: пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков (kremlin ru)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У президента России Владимира Путина заявили, что попытка решить конфликт на Донбассе с применением силы приведет к очередной катастрофе. Также представитель Кремля утверждает, что НАТО якобы "накачивает" Украину оружием.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире одного из российских телеканалов.

По его словам, в условиях непреодолимых противоречий по минским соглашениям в Украине якобы появились "горячие головы", которые призывают решить проблему Донбассу силовыми методами.

"То есть сделать еще один шаг в сторону очередной катастрофы", - добавил Песков.

Он также заявил, что Украина якобы накачивается натовскими вооружениями.

Напомним, ранее Песков отрицал наличие российских войск на Донбассе, заявляя, что Украина должна сама разобраться в конфликте.

Отметим, накануне президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Россия должна взять на себя ответственность за прекращение конфликта на Донбассе.

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