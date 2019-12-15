У Путіна розповіли, як Зеленському вирішити конфлікт на Донбасі

Президент Володимир Зеленський хоче вирішити конфлікт на Донбасі, але для цього потрібно домінування на політичній арені України. Про це заявив прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, повідомляють росЗМІ.

Пєсков зазначив, що це допоможе вирішити конфлікт на сході України.

"Для вирішення конфлікту на Донбасі потрібно домінування на політичній арені України", - заявив Пєсков.

Сьогодні "Донецька народна республіка" заявила, що готова запропонувати Києву нові ділянки для розведення сил на Донбасі.

Раніше представник України в політичній підгрупі ТКГ в Мінську Олексій Резніков повідомляв, що контактна група по врегулюванню ситуації на Донбасі підготує зміни в мінських домовленостях до наступної нормандської зустрічі, запланованої на березень 2020 року.

Проте представник Росії в контактній групі Борис Гризлов заявив, що жодних змін до мінської угоди не буде і бути не може.

РБК-Україна писало, що 9 грудня відбулася нормандська зустріч і двосторонні переговори Путіна і Зеленського. Український президент повідомив, що питання повернення Україні кордону буде обговорюватися на наступній зустрічі.