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У Путіна пригрозили відповіддю Британії за участь у "терактах" у Криму та на "Північних потоках"

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Росія, Вівторок 01 листопада 2022 13:40
У Путіна пригрозили відповіддю Британії за участь у "терактах" у Криму та на "Північних потоках" Фото: прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Росія не збирається залишати без відповіді нібито участь Британії у "терактах" у Севастопольській бухті 29 жовтня. Щоправда, у Кремлі поки що думають над тим, яким саме він буде.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прес-секретаря Путіна Дмитра Пєскова.

"Керівництво та координація операції з атаки Севастопольської бухти здійснювалася британськими консультантами. Це перше. Також є дані, що Британія має відношення до диверсії, говорячи російською терористичного акту щодо життєво важливої ​​енергетичної інфраструктури, причому не російської, тут дуже важливо враховувати, міжнародної", - Заявив він.

На думку Пєскова, "ця інформація має уважно всіма аналізуватися". За його словами, Росія розраховує, що попри "не дозвільне мовчання" європейських столиць, цей аналіз таки буде проведено.

"Такі дії не можна залишати просто так. Звичайно ж ми думатимемо над подальшими кроками. Безумовно. Без цього ніяк", - констатував прес-секретар Путіна.

Як повідомлялося, у Міноборони РФ заявили, що підготувати "атаку" БПЛА по об'єктах Чорноморського флоту РФ українським військовим, які причетні до "теракту", допомогли "спеціалісти ВМС Великої Британії". А вони своєю чергою нібито "причетні до підриву газопроводів "Північний потік".

У Міноборони Британії, своєю чергою, назвали видуманою історією звинувачення Росії нібито в підготовці "фахівцями ВМС Британії" українських військових для здійснення "атаки" БПЛА в Севастопольській бухті. Вони вважають, що звинувачення їх у причетності до підриву газопроводів "Північний потік" це лише спроба РФ відвернути увагу від поразки у війні.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін заявив, що масований ракетний удар 31 жовтня, по території України можна вважати відповіддю на недавню ситуацію в окупованому Севастополі.

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