У Путіна підтвердили підготовку зустрічі з Зеленським: процес йде непросто

На сьогодні йде підготовка зустрічі президента Росії Володимира Путіна з президентом України Володимиром Зеленським . Але процес на сьогодні просувається непросто.

"З нашого боку (заступник голови адміністрації президента Росії, - ред.) Дмитро Козак бере участь, є начерки можливих тем до обговорення", - зазначив він і підкреслив, що "процес йде непросто".

За його словами, в даний момент є тільки "гіпотетичний начерк до гіпотетичної зустрічі". Дата не обговорювалася.

Відзначимо, на сьогоднішній великій прес-конференції Володимир Зеленський заявив, що зустріч з Путіним може пройти або на Донбасі, або на нейтральній території. Він також підтвердив, що вона точно пройде в Москві, як раніше пропонував російський президент.