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Зеленський про зустріч з Путіним: або в місці конфлікту, або на нейтральній території

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Київ, Четвер 20 травня 2021 12:37
Зеленський про зустріч з Путіним: або в місці конфлікту, або на нейтральній території Фото: президент України Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський вважає, що зустріч з російським лідером Володимиром Путіним може пройти або на Донбасі, або на нейтральній території. Зустріч точно не пройде в Москві.

Про це він заявив на прес-конференції, передає кореспондент РБК-Україна.

Він нагадав, що запропонував Путіну зустріч в будь-якому місці українського Донбасу.

"Президент Росії запропонував зустріч у Москві. Але традиційно такі зустрічі під час конфлікту відбуваються в місці конфлікту або на нейтральній території. Скажу відверто, розпочато розмову між Офісом президента України і Російською Федерацією", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, раніше глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що зустріч Зеленського і Путіна може стати історичною.

А сам президент не виключав, що така зустріч могла б пройти, наприклад, у Ватикані.

При цьому російська сторона стверджує, що Путін може зустрітися із Зеленським тільки для обговорення двосторонніх відносин, але не з питань окупованого Криму чи Донбасу. Сам російський президент запропонував Зеленському обговорювати питання війни з представниками окупаційних адміністрацій окремих районів Донецької та Луганської областей.

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