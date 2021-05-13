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Конкретні деталі можливої зустрічі Зеленського і Путіна ще обговорюються, - ОП

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Київ, Четвер 13 травня 2021 09:45
Конкретні деталі можливої зустрічі Зеленського і Путіна ще обговорюються, - ОП Фото: президенти РФ і України Володимир Путін і Володимир Зеленський (колаж РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Ігор Литвиненко

Конкретні деталі потенційної зустрічі між президентами України та Російської Федерації Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним ще обговорюються. В офісі президента вважають, що поки ще рано озвучувати деталі.

Про це заявив глава ОП Андрій Єрмак, йдеться в матеріалі РБК-Україна "Віч-на-віч. Чому Зеленський хоче зустрітися з Путіним".

"Звичайно, було б правильно провести переговори якомога швидше. Ситуація вимагає швидких реакцій", - зазначив Єрмак.

Також Єрмак повідомляв, що перед потенційною зустріччю між Зеленським і Путіним стоїть завдання провести аналіз того, як були виконані домовленості Паризького саміту "нормандської четвірки".

Зазначимо, раніше Зеленський запропонував Путіну зустрітися у будь-якій точці Донбасу, але пізніше заявив, що місце не має значення.

Як стало відомо РБК-Україна, зустріч Зеленського і Путіна планують провести на нейтральній території. Поміж потенційних місць називається - Відень і Єрусалим.

Водночас у Кремлі зазначили, що Путін готовий до переговорів із Зеленським, щоб обговорити двосторонні відносини.

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