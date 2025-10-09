У Путина передумали насчет "исчерпанного импульса" для завершения войны в Украине

Сначала в России заявили об "исчерпании импульса" для завершения войны против Украины. Однако в Кремле передумали и уже назвали это заявление в корне неверным.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление помощника российского диктатора Юрия Ушакова, которое приводят российские СМИ.
"Заявления об "исчерпании импульса Анкориджа" для урегулирования войны в Украине в корне не верны. Контакты между представителями администраций президентов России и США проводятся постоянно", - сказал помощник Путина.
Ушаков также утверждает, что договоренности, достигнутые между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом во время встречи на Аляске, "не всем нравятся".
Между тем пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков 7 октября охарактеризовал диалог между США и Россией как "подавленный", отметив, что, хотя разговоры продолжаются, "пока не принято никаких серьезных решений".
Накануне заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил об "исчерпании импульса" по урегулированию войны против Украины, который появился после встречи российского диктатора Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа на Аляске.
Как известно, 15 августа президенты США Дональд Трамп и российской диктатор Владимир Путин провели встречу на авиабазе Элмендорф возле Анкориджа в штате Аляска.
После этого США и Украина инициировали переговоры с Россией на уровне лидеров. Однако Путин фактически отказался от встречи, в частности предложив Владимиру Зеленскому приехать в Москву.
Президент Украины подчеркивал, что Россия не заинтересована в мире, уклоняется от переговоров на высшем уровне и подает соответствующие сигналы.