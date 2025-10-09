У Путина передумали насчет "исчерпанного импульса" для завершения войны в Украине

"Заявления об "исчерпании импульса Анкориджа" для урегулирования войны в Украине в корне не верны. Контакты между представителями администраций президентов России и США проводятся постоянно", - сказал помощник Путина.

Ушаков также утверждает, что договоренности, достигнутые между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом во время встречи на Аляске, "не всем нравятся".

Между тем пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков 7 октября охарактеризовал диалог между США и Россией как "подавленный", отметив, что, хотя разговоры продолжаются, "пока не принято никаких серьезных решений".