RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Путіна відповіли на слова Зеленського про зустріч: жодних деталей поки немає

Автор: РБК-Україна

У російському Кремлі поки не знають деталей можливої зустрічі президентів Росії та України Володимира Путіна та Володимира Зеленського. Зокрема, про місце і час такої зустрічі.

Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

"Ні, поки деталей немає", - відповів він на питання, де і коли може відбутися зустріч Зеленського і Путіна.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що все йде до того, що його зустріч з Путіним відбудеться. За його словами, російський лідер підтвердив бажання зустрітися, але тільки в Москві. Зеленський також доручив керівнику офісу президента Андрію Єрмаку зв'язатися з Кремлем і погодити терміни і місце двосторонніх переговорів.

При цьому український лідер підкреслив, що готовий обговорити з Путіним питання про становище російськомовного населення і УПЦ Московського патріархату.

Минулого тижня Путін відповів Зеленському на пропозицію про переговори "у будь-якій точці Донбасу" і заявив, що готовий зустріти його в Москві, якщо український президент має намір обговорювати відносини між Україною і Росією. При цьому обговорювати війну на Донбасі він порадив з ватажками так званих "республік".

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Володимир ЗеленськийВолодимир Путінвстреча