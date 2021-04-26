У Путіна відповіли на слова Зеленського про зустріч: жодних деталей поки немає

У російському Кремлі поки не знають деталей можливої зустрічі президентів Росії та України Володимира Путіна та Володимира Зеленського . Зокрема, про місце і час такої зустрічі.

"Ні, поки деталей немає", - відповів він на питання, де і коли може відбутися зустріч Зеленського і Путіна.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що все йде до того, що його зустріч з Путіним відбудеться. За його словами, російський лідер підтвердив бажання зустрітися, але тільки в Москві. Зеленський також доручив керівнику офісу президента Андрію Єрмаку зв'язатися з Кремлем і погодити терміни і місце двосторонніх переговорів.

При цьому український лідер підкреслив, що готовий обговорити з Путіним питання про становище російськомовного населення і УПЦ Московського патріархату.

Минулого тижня Путін відповів Зеленському на пропозицію про переговори "у будь-якій точці Донбасу" і заявив, що готовий зустріти його в Москві, якщо український президент має намір обговорювати відносини між Україною і Росією. При цьому обговорювати війну на Донбасі він порадив з ватажками так званих "республік".