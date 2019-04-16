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У Путіна відповіли на плани видавати паспорти на Донбасі

Новини » Політика    16.04.2019 - 12:44
У Путіна відповіли на плани видавати паспорти на Донбасі
Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

У Кремлі не готові коментувати плани про видачу паспортів у ОРДЛО

Російська влада поки не готова коментувати інформацію про плани видавати громадянство жителям окупованого Донбасу. Про це заявив прес-секретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков, передають російські ЗМІ.

За його словами, Кремль поки не готовий коментувати повідомлення російських ЗМІ про те, що адміністрація Путіна розглядає можливість спрощеного надання російського громадянства жителям окупованого Донбасу. Також Пєсков зазначив, що подібні публікації викликані "підвищеним інтересом до цієї теми в російських ЗМІ".

Нагадаємо, в лютому українська розвідка заявляла, що так зване "керівництво" самопроголошених Донецької та Луганської "народних республік" оголосило поетапну видачу російських паспортів. Передбачалося, що в першу чергу отримати паспорти громадян РФ зможуть "державні службовці та представники силових структур".

До цього представник уповноваженого з прав людини в Луганській і Донецькій областях Павло Лисянський заявив, що представники Російської Федерації на Донбасі агітують людей отримувати російські паспорти.

 

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