На Донбасі відбито напад диверсійно-розвідувальної групи бойовиків

Ілюстративне фото (flickr.com ministryofdefenceua)

Бойовики втратили дві людини убитими і два пораненими, повідомили в ООС

Українські військові відбили напад диверсійно-розвідувальної групи незаконних збройних формувань на Донбасі, бойовики втратили дві людини убитими і два пораненими. Про це повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил.

Повідомляється, що о 20:39 особовим складом спостережних постів було помічено висунення диверсійно-розвідувальної групи противника в складі 12 чоловік.

"Вогнем зі стрілецької зброї просування ворога було припинено. Зав'язався бій... Ворог почав відхід, втративши двох бойовиків убитими і двох пораненими", - повідомили в прес-центрі.

Підрозділ, який виконував завдання на спостережних постах, захопив зброю диверсантів і карту з зазначеними в глибині оборони об'єктами, на яких були сплановані диверсії. Бойовики планували знищити спостережні пости та в подальшому вийти в тил підрозділів Об'єднаних сил.

Крім того, повідомляється, що ДРГ почала висування під прикриттям вогню. Зокрема, ще в 20:00 15 квітня бойовики почали масований обстріл позицій Об'єднаних сил на маріупольському напрямку.

Нагадаємо, на Донеччині за минулу добу, 15 квітня, бойовики провели 12 обстрілу українських позицій.