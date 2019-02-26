У ОРДЛО готуються до видачі російських паспортів, - розвідка

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Окупаційна адміністрація намагається зберегти лояльність місцевого населення

Так зване "керівництво" самопроголошених Донецької та Луганської "народних республік" оголосило поетапну видачу російських паспортів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг спікера Міністерства оборони Максима Прауты.

Повідомляється, що окупаційні адміністрації активізували заходи по збереженню проросійських настроїв в ОРДЛО.

"Зокрема, так званих "керівництвом республік" інтенсивно поширюється інформація про підготовку до поетапної заміни місцевим жителям паспортів "Л/ДНР" на російські. При цьому, нібито в першу чергу зможуть оформити паспорти громадян РФ "державні службовці та представники силових структур". Таким чином, російська пропаганда намагається забезпечити лояльність місцевого населення до окупації", - зазначив Праута.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Павло Клімкін розповів про підготовку до запровадження подвійного громадянства в Україні.

"Для впровадження подвійного громадянства потрібен політичний консенсус. Але нам потрібно розпочати серйозну дискусію про введення подвійного громадянства. За винятком Росії. Оскільки ми в стані війни, жодного подвійного громадянства з Росією не може бути. Потрібно чітко прописати баланси, всі права і обов'язки", - зазначив він.

Раніше представник уповноваженого з прав людини в Луганській і Донецькій областях Павло Лисянський заявив, що представники Російської Федерації на Донбасі агітують людей отримувати російські паспорти.