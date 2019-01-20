Представники РФ агітують мешканців Донбасу отримувати російські паспорти, - Лисянський

Фото: Павло Лисянський (РБК-Україна)

За словами Лисянського, людей хочуть втягнути в політичну маніпуляцію

Представники Російської Федерації (РФ) на Донбасі агітують людей отримувати російські паспорти. Про це в коментарі РБК-Україна розповів представник уповноваженого з прав людини в Луганській і Донецькій областях Павло Лисянський.

За словами Лисянського, агітуючи людей отримувати російські паспорти РФ фактично бере на себе відповідальність у війні на Донбасі.

"Нещодавно там був хтось Микола Старіков. Він там проводив заходи і активно лобіював, що жителям Донбасу треба надавати російські паспорти. Це був не єдиний посил для жителів Донбасу. Про це у всіх сепаратистських ЗМІ активно заявляють. Я в цьому бачу, що людей хочуть втягнути в політичну маніпуляцію і у військовий конфлікт. Основний посил в тому, що РФ такими діями фактично бере на себе відповідальність у цій війні на Донбасі, хоча офіційно її не визнає", - розповів він.

Лисянський зазначив, що Україна буде захищати своїх громадян і відстоювати їх всіма засобами.

"Це технологія РФ по веденню гібридної війни. Такими діями РФ поетапно визнає свою участь у цій війні. Але наші громадяни України залишаться громадянами України. Ми будемо їх захищати і відстоювати усіма можливими і неможливими засобами", - додав він.

Крім того, представник омбудсмена додав, що подібні дії РФ не мають юридичної сили.

"Дані дії РФ фактично є примусом і не мають юридичної сили", - зазначив Лисянський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Павло Лисянський направив в прокуратуру лист з вимогою розслідувати останні випадки смерті на контрольних пунктах в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі.