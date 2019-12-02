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Зеленський запропонував новий формат переговорів по Криму

Новини » Суспільство     02.12.2019 - 10:22
Зеленський запропонував новий формат переговорів по Криму
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський запропонував формат переговорів: Україна, Росія, США

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Сполучені Штати Америки (США) можуть допомогти Києву в поверненні Криму. Про це він заявив в інтерв'ю польському виданню Gazeta Wyborcza.

Зеленський запропонував формат переговорів: Україна, Росія, США.

"Думаю, що в справі з Кримом могли б допомогти США. Міг би бути такий формат переговорів: Україна, Росія, США", - сказав він.

Український президент зазначив, що буде піднімати це питання на нормандській зустрічі.

"Я запитаю на саміті, чи можемо ми говорити про Крим в цьому колі. Якщо ні, то мені б хотілося, щоб ми погодили ще якийсь формат. Ця наша територія, і я б хотів, щоб вона до нас повернулася", - заявив він.

Нагадаємо, представництво президента України в Автономній Республіці Крим звернулося до Apple через позначення Криму російською територією в своїх додатках. Раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що в програмі "Погода" Apple на території Росії почало показувати Крим і Севастополь територією РФ.

Додамо, представник президента України в Криму Антон Кориневич заявляв, що Україна на сьогоднішній день не розглядає варіант застосування збройних сил для звільнення окупованого Криму.

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Новини України Володимир ЗеленськийСполучені Штати АмерикиКримпереговори
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