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У Путіна відповіли на головне питання Зеленського

Новини » Вибори 2019    01.04.2019 - 12:54
У Путіна відповіли на головне питання Зеленського
Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

Лідеру першого туру виборів 2019 хочуть пояснити, що Росія "не окупує територію"

Російська влада готова пояснити лідеру першого туру виборів 2019 в Україні Володимиру Зеленському, що Росія нібито не окупує українські території. Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передають російські ЗМІ.

За словами Пєскова, російська сторона готова роз'яснити Зеленському, що Москва "не окупує жодні території".

"Невизнані "республіки" Донбасу відкинуто самою Україною... Згадка Криму у цьому контексті вважаємо неприпустимою", - підкреслив він і додав, що тема Криму "закрита раз і назавжди".

Нагадаємо, вчора на брифінгу після завершення голосування в першому турі виборів Зеленський розповів, що скаже російському президенту Володимиру Путіну при зустрічі. Зокрема, лідер виборчих перегонів оголосив, що у разі зустрічі з Путіним вимагатиме компенсацію за окупацію Криму і Донбасу.

"Якщо зустрінуся з паном Путіним, я йому скажу: "Ну, нарешті ви повернули наші території. Скільки готові ще компенсувати грошей за те, що ви відібрали наші території і допомагали людям, які допомагали ескалації Криму та Донбасу?", - зауважив Зеленський.

Зазначимо, раніше Пєсков також заявляв, що визнання виборів в Україні російською стороною залежить "від того, як вони пройдуть".

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