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Зеленський розповів, що скаже Путіну при зустрічі

Новини » Вибори 2019    31.03.2019 - 22:45
Зеленський розповів, що скаже Путіну при зустрічі
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

У разі перемоги на виборах 2019 Зеленський зустрінеться з Путіним тільки після повернення територій

Кандидат у президенти України на виборах 2019 Володимир Зеленський заявив, що в разі перемоги зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним тільки після повернення захоплених територій. Про це він заявив на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, Зеленський зазначив, що вимагатиме компенсацію за окупацію Криму і Донбасу.

"А що вже є дата, коли ми зустрічаємося з Путіним? Якщо зустрінуся з паном Путіним, я йому скажу: "Ну, нарешті ви повернули наші території. Скільки готові ще компенсувати грошей за те, що ви відібрали наші території і допомагали людям, які допомагали ескалації Криму та Донбасу?", - зауважив Зеленський.

 

Нагадаємо, раніше Зеленський виключив об'єднання з Юлією Тимошенко перед другим туром виборів. Він також подякував українцям за підтримку і назвав результати екзит-полів, за даними яких він набирає близько 30% голосів, "початком шляху до перемоги".

Відзначимо, за даними Національного екзит-полу на 18:00, зараз лідирує Володимир Зеленський з 30,4% голосів, за Порошенка віддали голоси 17,8% респондентів, у Юлії Тимошенко 14,2% голосів.
 

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