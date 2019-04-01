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У Путина ответили на главный вопрос Зеленского

Новости » Выборы 2019    01.04.2019 - 12:54
У Путина ответили на главный вопрос Зеленского
Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

Лидеру первого тура выборов 2019 хотят объяснить, что Россия "не оккупирует территорию"

Российские власти готовы объяснить лидеру первого тура выборов 2019 в Украине Владимиру Зеленскому, что Россия якобы не оккупирует украинские территории. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передают российские СМИ.

По словам Пескова, российская сторона готова разъяснить Зеленскому, что Москва "не оккупирует никакие территории".

"Непризнанные "республики" Донбасса отторгнуты самой Украиной… Упоминание Крыма в этом контексте считаем недопустимым", - подчеркнул он и добавил, что тема Крыма "закрыта раз и навсегда".

Напомним, вчера на брифинге после завершения голосования в первом туре выборов Зеленский рассказал, что потребует у российского президента Владимира Путина при встрече. В частности, лидер избирательной гонки объявил, что в случае встречи с Путиным запросит компенсацию за оккупацию Крыма и Донбасса.

"Если встречусь с господином Путиным, я ему скажу: "Ну, наконец-то вы вернули наши территории. Сколько готовы еще компенсировать денег за то, что вы отобрали наши территории и помогали людям, которые помогали эскалации Крыма и Донбасса?", - отметил Зеленский.

Отметим, ранее Песков также заявлял, что признание выборов в Украине российской стороной зависит "от того, как они пройдут".

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