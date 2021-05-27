У Путіна відповіли Дуді на слова про ненормальну Росію: ненависть застеляє очі

"Ми дуже погано ставимося до такої риторики. Вона нам не подобається, і ми її не приймаємо. Росія - це доброзичлива країна, сильна, впевнена в собі і абсолютно самостійна", - зазначив Пєсков.

За його словами, Росія нібито шукає дружніх відносин з усіма сусідами.

"І ми шкодуємо, що ненависть до нашої країни застеляє очі у деяких польських політиків, в тому числі і у президента, і не дає можливості їм проявляти політичну мудрість", - додав Пєсков.

Зазначимо, вчора Анджей Дуда в ході візиту на лінію розмежування між Грузією і окупованою Південною Осетією заявив, що Росія не є нормальною країною, а державою-агресором.