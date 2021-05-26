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Росія - не нормальна країна, а держава агресор, - Дуда

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Україна, Середа 26 травня 2021 22:14
Росія - не нормальна країна, а держава агресор, - Дуда Фото: Анджей Дуда, президент Польщі (flickr.com 146614117@N05)
Автор: Дмитро Левицький

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Росія не є нормальною державою. Він наголосив, що Росія - це держава-агресор, яка не поводиться нормально.

Про це польський президент сказав під час візиту до лінії розмежування між Грузією та Південною Осетією, передає RMF24.

"Російські агресивні, імперські дії, які забирають у людей можливості розвитку, забирають нормальне життя людей, призводять до руйнування держав, призводять до ситуації війни, коли люди гинуть або поранені, це дії, які не можуть бути прийняті міжнародним співтовариством. Росія не є нормальною країною, це не країна, яка поводиться нормально; вона є державою-агресором, це можна побачити в таких місцях", - наголосив він.

Дуда зазначив, що міжнародна спільнота повинна вжити рішучих заходів щодо Росії. Він додав, що під час головування в ОБСЄ у 2022 році Польща буде займатися цими питаннями.

"Ми будемо говорити про ці питання, ми піднімемо їх на Генеральній Асамблеї ООН або на Раді з прав людини ООН, членом якої ми зараз є... Якби Росія виконувала міжнародне право, таких ситуацій, як створення цієї території, окупованої Росією, ніколи б не сталося, і вони є фактом саме тому, що Росія порушує міжнародне право", - сказав президент Польщі.

Нагадаємо, на початку року Дуда звертався до ЄС з закликом посилити санкції проти Росії.

А у квітні Дуда провів нараду з польськими силовиками через нарощування російської військової присутності біля кордону з Україною.

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