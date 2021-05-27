У Путина ответили Дуде на слова о ненормальной России: ненависть застилает глаза

"Мы очень плохо относимся к такой риторике. Она нам не нравится, и мы ее не приемлем. Россия - это дружелюбная страна, сильная, уверенная в себе и абсолютно самостоятельная", - отметил Песков.

По его словам, Россия якобы ищет дружественных отношений со всеми соседями.

"И мы сожалеем, что ненависть к нашей стране застилает глаза у некоторых польских политиков, в том числе и у президента, и не дает возможности им проявлять политическую мудрость", - добавил Песков.

Отметим, вчера Анджей Дуда в ходе визита на линию разграничения между Грузией и оккупированной Южной Осетией заявил, что Россия не является нормальной страной, а государством-агрессором.