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У Путина ответили Дуде на слова о ненормальной России: ненависть застилает глаза

Автор: РБК-Украина

Заявление президента Польши Анджея Дуда о ненормальной России является проявлением ненависти. В Кремле считают, что она только мешает выстраивать отношения.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Мы очень плохо относимся к такой риторике. Она нам не нравится, и мы ее не приемлем. Россия - это дружелюбная страна, сильная, уверенная в себе и абсолютно самостоятельная", - отметил Песков.

По его словам, Россия якобы ищет дружественных отношений со всеми соседями.

"И мы сожалеем, что ненависть к нашей стране застилает глаза у некоторых польских политиков, в том числе и у президента, и не дает возможности им проявлять политическую мудрость", - добавил Песков.

Отметим, вчера Анджей Дуда в ходе визита на линию разграничения между Грузией и оккупированной Южной Осетией заявил, что Россия не является нормальной страной, а государством-агрессором.

Напомним, ранее Дуда говорил, что вопрос Украины обсудят во время саммитов НАТО и "Бухарестской девятки".

Он также последовательно выступает за ужесточение санкций против Российской Федерации.

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