Президент Польщі закликав ЄС посилити санкції проти Росії

Фото: Анджей Дуда (flickr com andrzej_duda)

Президент Польщі Анджей Дуда незадоволений арештом російського опозиціонера Олексія Навального в Москві та діями силовиків під час акцій протесту 23 січня. Він закликав Європейський Союз посилити санкції щодо Росії.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

За словами Дуди, єдиний спосіб уникнути конфлікту - це змусити дотримуватися міжнародного права.

"Єдиний спосіб зробити це без гвинтівок, гармат і бомб - за допомогою санкцій. Тому ми готові допомогти досягти консенсусу з цього питання", - сказав президент.

Він також додав, що верховний представник ЄС із зовнішньої політики та безпеки Жозеп Боррель повинен переглянути свої наміри щодо візиту в Росію в наступному місяці, якщо Кремль не звільнить Навального.

Нагадаємо, 17 січня опозиціонер Олексій Навальний був затриманий в московському аеропорту "Шереметьєво". Він повернувся з Німеччини, де перебував близько п'яти місяців через отруєння "Новачком" в російському Томську.

18 січня у відділенні поліції Хімок заарештували Олексія Навального. Він був узятий під варту до 15 лютого.

Після цього, 23 січня у багатьох містах Російської Федерації пройшли масштабні акції протесту на підтримку опозиціонера. Тоді силовики затримали майже 3,3 тисячі осіб. Найбільше - в Москві та Санкт-Петербурзі.