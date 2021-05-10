Питання України обговорять під час самітів НАТО і "Бухарестської дев'ятки", - Дуда

Одним з питань під час самітів "Бухарестської дев'ятки" і НАТО буде Україна. За словами президента Польщі Анджея Дуди, Європа і світ повинні уважно стежити за ситуацією в Україні на тлі агресії Російської Федерації .

Про це Дуда заявив на прес-конференції після зустрічі з президентом Румунії Клаусом Йоханнісом.

"Ні Європа, ні світ не повинні відводити очей від цієї частини світу. З одного боку, ми всі повинні підтримувати Україну, а з іншого ми повинні стояти на сторожі нашої безпеки, оскільки як для Польщі, так і для Румунії - це східний фланг НАТО", - заявив Дуда.

Він зазначив, що недавнє стягування російських військ до українського кордону "було величезною проблемою і становило небезпеку подальшої агресії проти України", додавши, що "ситуація в цій частині Європи заслуговує на особливу увагу".

"У мене немає ніяких сумнівів, що питання України, зокрема безпека і шлях України в НАТО, а також в цілому питання східного флангу НАТО, будуть мати важливе значення на наступному саміті НАТО в Брюсселі", - повідомив президент Польщі.

Зазначимо, зустріч "Бухарестської дев'ятки" пройде 10 травня за участю президента США Джо Байдена і генсека НАТО Йенса Столтенберга. Саміт Північноатлантичного альянсу запланований на Червень.

У "Бухарестську дев'ятку" входять країни східного флангу НАТО: Польща, Румунія, Литва, Латвія, Естонія, Угорщина, Словаччина, Чехія і Болгарія.