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Питання України обговорять під час самітів НАТО і "Бухарестської дев'ятки", - Дуда

Новость на русском → Бухарест, Понеділок 10 травня 2021 16:06
Питання України обговорять під час самітів НАТО і "Бухарестської дев'ятки", - Дуда Фото: президент Польщі Анджей Дуда (flickr.com andrzej_duda)
Автор: Ігор Литвиненко

Одним з питань під час самітів "Бухарестської дев'ятки" і НАТО буде Україна. За словами президента Польщі Анджея Дуди, Європа і світ повинні уважно стежити за ситуацією в Україні на тлі агресії Російської Федерації.

Про це Дуда заявив на прес-конференції після зустрічі з президентом Румунії Клаусом Йоханнісом.

"Ні Європа, ні світ не повинні відводити очей від цієї частини світу. З одного боку, ми всі повинні підтримувати Україну, а з іншого ми повинні стояти на сторожі нашої безпеки, оскільки як для Польщі, так і для Румунії - це східний фланг НАТО", - заявив Дуда.

Він зазначив, що недавнє стягування російських військ до українського кордону "було величезною проблемою і становило небезпеку подальшої агресії проти України", додавши, що "ситуація в цій частині Європи заслуговує на особливу увагу".

"У мене немає ніяких сумнівів, що питання України, зокрема безпека і шлях України в НАТО, а також в цілому питання східного флангу НАТО, будуть мати важливе значення на наступному саміті НАТО в Брюсселі", - повідомив президент Польщі.

Зазначимо, зустріч "Бухарестської дев'ятки" пройде 10 травня за участю президента США Джо Байдена і генсека НАТО Йенса Столтенберга. Саміт Північноатлантичного альянсу запланований на Червень.

У "Бухарестську дев'ятку" входять країни східного флангу НАТО: Польща, Румунія, Литва, Латвія, Естонія, Угорщина, Словаччина, Чехія і Болгарія.

Нагадаємо, під час візиту в Україну Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія не залишиться без наслідків у разі повномасштабної агресії проти України.

Також Блінкен заявив, що США проти дій Росії щодо дестабілізації ситуації в Україні.

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