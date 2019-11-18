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Росія почала передачу захоплених кораблів Україні

Новини » Політика     18.11.2019 - 12:15
Росія почала передачу захоплених кораблів Україні
Фото: захоплення українських кораблів (з відкритих джерел)

Передача кораблів проходить біля узбережжя Криму

Російська Федерація почала передачу українських кораблів, захоплених у листопаді 2018 року в Керченській протоці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Зокрема, з посиланням на джерела в російських силових структурах повідомляється, що станом на 12:00 за київським часом процес передачі кораблів розпочався.

Також повідомляється, що даний процес може зайняти кілька годин.

Нагадаємо, раніше в Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що Москва нібито ніколи не заперечувала можливості повернення українських кораблів. Зокрема, в червні посольству України повідомили про можливості, які Київ міг задіяти для звільнення моряків і кораблів.

Відзначимо, українські буксири Sapfir, Titan і Hajdamaka вийшли з портів ще 16 листопада. Дані судна братимуть участь у передачі захоплених Росією військових кораблів. За інформацією ФСБ Російської Федерації, кораблі будуть передані відповідно до досягнутих українсько-російських домовленостей.

Російські військові захопили кораблі "Бердянськ", "Нікополь" і "Яни Капу" 25 листопада 2018 року в районі Керченської протоки разом з екіпажем, який складався з 24 осіб.

Три українських буксири продовжують рух до Керченської протоки
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