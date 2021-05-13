ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Путіна відреагували на заяву ЄС: Росія не планує поглинати Донбас

Новость на русском →
Москва, Четвер 13 травня 2021 12:53
У Путіна відреагували на заяву ЄС: Росія не планує поглинати Донбас Фото: президент Росії Володимир Путін (kremlin ru)
Автор: РБК-Україна

Російська Федерація не планує поглинати окупований Донбас. Такі плани нібито не обговорювалися раніше в Кремлі.

Про це, коментуючи публікацію Bloomberg, заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає "РИА Новости".

"Росія ніколи цим не займалася... Росія не планувала і не планує нікого поглинати", - заявив Пєсков.

Зазначимо, вчора Bloomberg з посиланням на поширений в країнах-учасницях ЄС документ повідомив, що Брюссель вважає, що Москва намагається де-факто інтегрувати окуповані райони за допомогою нелегітимних виборів і роздачі російських паспортів місцевим жителям.

Нагадаємо, в січні Пєсков заявляв, що Російська Федерація не планує включати до свого складу окупований Донбас і це питання не стоїть на порядку денному.

До цього російський президент Росії Володимир Путін заявляв, що питання видачі паспортів носить нібито чисто гуманітарний характер, оскільки жителі окупованого Донбасу потребують документів. При цьому стало відомо, що власникам російських паспортів дозволять брати участь у виборах до Державної думи РФ.

Більш того, нещодавно керівництво партії "Єдина Росія" приїжджало на окупований Донбас, на думку української сторони, щоб забезпечити участь жителів ОРДЛО у виборах.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Володимир Путін Донбас ОРДЛО
NEWS
Обстріл автомобіля та 8 порушень "тиші": бойовики на Донбасі активізувались
Обстріл автомобіля та 8 порушень "тиші": бойовики на Донбасі активізувались
DAILY
Віч-на-віч. Чому Зеленський хоче зустрітися з Путіним
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Віч-на-віч. Чому Зеленський хоче зустрітися з Путіним