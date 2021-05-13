У Путіна відреагували на заяву ЄС: Росія не планує поглинати Донбас

Російська Федерація не планує поглинати окупований Донбас. Такі плани нібито не обговорювалися раніше в Кремлі.

Про це, коментуючи публікацію Bloomberg, заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає "РИА Новости".

"Росія ніколи цим не займалася... Росія не планувала і не планує нікого поглинати", - заявив Пєсков. Зазначимо, вчора Bloomberg з посиланням на поширений в країнах-учасницях ЄС документ повідомив, що Брюссель вважає, що Москва намагається де-факто інтегрувати окуповані райони за допомогою нелегітимних виборів і роздачі російських паспортів місцевим жителям.