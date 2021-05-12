У ЄС вважають, що Росія прагне де-факто поглинути частину України, - Bloomberg

Росія намагається поступово поглинути частини Східної України. Для цього російська влада прагне провести незаконні вибори на окупованих територіях і роздають місцевим жителям паспорти РФ .

Про це йдеться в документі, поширеному Європейською зовнішньополітичною службою серед країн-членів ЄС, передає Bloomberg .

У документі, зазначає агентство, ЄС заявляє, що такі кроки Кремля, як організація незаконних виборів і видача паспортів місцевим жителям, "спрямовані на інтеграцію де-факто непідконтрольних уряду територій України в Росію".

За даними видання, Європейська зовнішньополітична служба підготує доповідь з цього питання.

У документі Євросоюзу представлені варіанти, які Брюссель може зробити "для підвищення стійкості України до російської агресії". Серед них: посилення підтримки української влади в боротьбі з гібридними загрозами, в тому числі протидія кіберзагрозам і дезінформації.

Також йдеться про допомогу українській програмі вакцинації від коронавірусу, "особливо вразливих груп, щоб уникнути подальшого ослаблення країни через тривалу медико-санітарну та соціально-економічну кризу".

Крім того, пропонується сприяння Україні в підвищенні енергетичної безпеки для зниження залежності від Росії, посилення заходів щодо відмови у визнанні російських паспортів, яких видають жителям Криму та окупованих територій Донбасу.

Крім цього, планується розглянути питання про дозвіл Україні брати участь в деяких проєктах ЄС в області безпеки.

Згідно з документом, нові санкції ЄС проти Росії будуть залежати від "подальшого серйозного погіршення ситуації щодо суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України".

Агентство посилається на ще одну внутрішню записку Євросоюзу. Вона пов'язана з проханням української влади до Брюсселя підтримати Київ у його прагненні вступити в НАТО. Відзначається, що постпреди країн ЄС в Комітеті з політики і безпеки при обговоренні цього документа 11 травня висловили різні думки. Одні в цілому підтримали це прагнення України, Інші вказали на недостатність зусиль з реалізації реформ, включаючи боротьбу з корупцією.