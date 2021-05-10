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Жителям ОРДЛО з російськими паспортами дозволять брати участь у виборах до Держдуми

Новость на русском → Москва, Понеділок 10 травня 2021 19:32
Жителям ОРДЛО з російськими паспортами дозволять брати участь у виборах до Держдуми Фото: російський паспорт отримали вже півмільйона жителів окупованого Донбасу (УНІАН)
Автор: Ігор Литвиненко

У Російській Федерації планують дозволити брати участь у виборах до Державної Думи жителям ОРДЛО, які отримали російські паспорти. Зараз паспорти РФ вже отримали півмільйона жителів окупованого Донбасу.

Про це заявив Секретар генради "Єдиної Росії" Андрій Турчак, передає ТАСС.

"Не повинно бути такої ситуації, коли громадянин РФ, незалежно від території, місця, де він проживає, був би вражений в політправах... Ці 500 тис. осіб (на Донбасі - ред.), які взяли російське громадянство, вони візьмуть участь у виборах до Держдуми", - сказав Турчак.

Зазначимо, вибори до Держдуми РФ заплановані на 19 вересня 2021 року.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін у квітні 2019 року підписав указ, що дозволяє жителям ОРДЛО отримати російське громадянство в спрощеному порядку.

Як писало РБК-Україна, за два останні роки Росія видала паспорти РФ 530 тисячам жителів окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО). При цьому за даними правозахисників, до 2024 року російські паспорти можуть отримати 2 мільйони жителів окупованого Донбасу.

Також У Кремлі раніше повідомляли, що подвійне громадянство не буде перешкодою для участі у виборах в РФ.

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