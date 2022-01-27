У Путіна відреагували на ініціативу про поставки зброї для "ЛДНР": це щось нове
Російський президент Володимир Путін знає про ініціативу його партії" Єдина Росія", яка стосується офіційних поставок зброї для окупаційної влади в окремих районах Донецької та Луганської областей України. Причому дана ініціатива нібито є "чимось новим".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прес-секретаря президента Росії Дмитра Пєскова.
"Президенту прекрасно відомо про цю думку. Він з розумінням ставиться до того, наскільки чутливою ця тема є. Але зараз немає реакції президента", - зазначив він.
Водночас він уточнив, що Росія раніше нібито не постачала зброю на окупований Донбас.
"Це щось нове", - підкреслив Пєсков.
Нагадаємо, напередодні партія "Єдина Росія", яка є правлячою в Російській Федерації, ініціювала офіційні військові поставки для так званих "ЛДНР".
Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що треба зосередитися на реалізації мінських угод, тоді відпадуть всі питання з приводу таких поставок.