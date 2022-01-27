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У Путіна відреагували на ініціативу про поставки зброї для "ЛДНР": це щось нове

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Москва, Четвер 27 січня 2022 12:16
У Путіна відреагували на ініціативу про поставки зброї для "ЛДНР": це щось нове Фото: прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков (kremlin.ru)
Автор: Сергей Новиков

Російський президент Володимир Путін знає про ініціативу його партії" Єдина Росія", яка стосується офіційних поставок зброї для окупаційної влади в окремих районах Донецької та Луганської областей України. Причому дана ініціатива нібито є "чимось новим".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прес-секретаря президента Росії Дмитра Пєскова.

"Президенту прекрасно відомо про цю думку. Він з розумінням ставиться до того, наскільки чутливою ця тема є. Але зараз немає реакції президента", - зазначив він.

Водночас він уточнив, що Росія раніше нібито не постачала зброю на окупований Донбас.

"Це щось нове", - підкреслив Пєсков.

Нагадаємо, напередодні партія "Єдина Росія", яка є правлячою в Російській Федерації, ініціювала офіційні військові поставки для так званих "ЛДНР".

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що треба зосередитися на реалізації мінських угод, тоді відпадуть всі питання з приводу таких поставок.

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