У Путіна відреагували на ініціативу про поставки зброї для "ЛДНР": це щось нове

Російський президент Володимир Путін знає про ініціативу його партії" Єдина Росія", яка стосується офіційних поставок зброї для окупаційної влади в окремих районах Донецької та Луганської областей України. Причому дана ініціатива нібито є "чимось новим".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прес-секретаря президента Росії Дмитра Пєскова.

"Президенту прекрасно відомо про цю думку. Він з розумінням ставиться до того, наскільки чутливою ця тема є. Але зараз немає реакції президента", - зазначив він.

Водночас він уточнив, що Росія раніше нібито не постачала зброю на окупований Донбас.

"Це щось нове", - підкреслив Пєсков.